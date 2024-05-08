sonyazhytkova .8 мая, 2024 12

Ця новина надійшла відразу після того, як канал оголосив продовження телешоу "Нічний суд" і "Лопес проти Лопеса".

"Розширена сім'я" розповідає історію Джима (Жон Крайер), та Джулії (Абігейл Спенсер), які, після розлучення, продовжують виховувати дітей у рідному будинку. Ситуація ускладнюється для Джима, коли в житті колишньої дружини з'являється новий коханець - власник його улюбленої спортивної команди, якого зіграв Дональд Фейсон. Перший сезон завершився у березні після 13 епізодів.

Шоу виробляється Lionsgate та Universal Television. О'Меллі виступає в якості шоураннера та виконавчого продюсера разом із Крайером, Томом Вернером, Віком Гроусбеком, Емілією Фаццаларі, Джорджем Гейєром, Вікторією Левін, Вікторією Морроу і Джеймсом Віддоусом.

Серіал пройшов довгий шлях перед своїм виходом у світ. У травні 2022 року NBC замовив пілотний епізод з Крайером у головній ролі. У червні 2022 року Фейсон та Спенсер підписали контракти, а в вересні того ж року проєкт отримав замовлення на телешоу. Прем'єра відбулася у грудні 2023 року, але виробництво було порушено страйками сценаристів та акторів. Після завершення страйків відбулося продовження зйомок - шість серій були відзняті до страйку, а ще сім - після.

Шоуранер серіалу О'Меллі висловив оптимізм стосовно другого сезону, зауваживши при цьому, що у цій галузі може трапитися багато непередбачуваних речей. Він підкреслив високі рейтинги і важкість створення якісних історій і залучення акторського складу, який відчуває себе як одна велика родина.

Джерело: Deadline