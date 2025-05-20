sonyazhytkova .20 мая, 2025 10

Гуморист і ветеран телебачення офіційно приєднався до всесвіту "Історії іграшок". У п’ятій частині культової анімації він озвучить нового героя з промовистим ім’ям Smarty Pants (буквально — Розумні Штани) — і схоже, це буде той ще мозгограй.

Конан О’Браєн, дізнавшись про це, не стримував емоцій: "Це ж легендарна франшиза! Я в шоці!".

Та за лаштунками боротьба за роль була не менш драматичною. У своєму Instagram відео Конан зізнався: спершу він мріяв стати… Вуді. Але виявилось, що роль "заброньована" Томом Генксом. Не здавшись, О’Браєн спробував стати Баззом Лайтером — та знову облом, бо "в черзі" вже стояв Тім Аллен.

"Я сказав: 'Серйозно, хлопці, вийдіть за рамки!'. Але потім мені показали цього персонажа — Smarty Pants. І я такий: це ж краще, ніж Вуді чи Базз! Я тепер тільки його хочу озвучувати!", — пожартував комік.

Подробиць про самого Smarty Pants (Розумні Штани) наразі небагато, але відомо, що фільм покаже, як класичні іграшки стикаються з новою загрозою — сучасною технікою, якою нині захоплюються діти. Дата релізу стрічки — 19 червня 2026 року.

П’яту частину знімає дворазовий володар "Оскара" Ендрю Стентон ("ВОЛЛ·І", "У пошуках Немо"), а допомагає йому режисерка МакКенна Гарріс.

До акторського складу також приєдналися Ерні Гадсон (він озвучить героя Карла Комбата замість покійного Карла Везерса) та Анна Фаріс у поки що секретній ролі. Очікується, що Джоан К’юсак повернеться як Джессі.

Що ж, світ змінився: дітям подавай ґаджети, іграшки конкурують із TikTok, а Вуді вже не головна зірка. Але є щось неймовірно тепле в тому, що у 2026-му ми знову повернемось до старих друзів — із новими обличчями, штучним інтелектом… і, звісно, розумними штанами.

Джерело: Deadline