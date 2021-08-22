Таня Гончаренко .22 августа, 2021 12

Голливудская звезда Анджелина Джоли завела страницу в Instagram вовсе не для того, что бы делиться личной жизнью или профессиональными достижениями, а с благой целью - помочь людям из Афганистага, оказавшимся в заложниках у собственной страны, власть над которой захватили Талибы.

Актриса является специальным посланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В первом посте Джоли пояснила, что завела аккаунт, чтобы поддержать жителей Афганистана.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в инстаграм, чтобы поделиться их историями, а также голосами людей по всему миру, которые борются за свои основные права." - написала Джоли.

В первые 15 минут после публикации на страницу Анджелины подписалось более милииона человек. Ранее, по скорости набора аудитории первое место занимала Дженнифер Энистон, чей первый миллион подписчиков случился за пять часов. Сегодня, на странице Джоли 7 млн неравнодушных человек.