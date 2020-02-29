Анастасия Лях .29 февраля, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Стало известно, что хронометраж 25-го фильма об агенте британской разведки под кодовым номером 007 составит два часа сорок три минуты, сообщает Collider.

Это означает, что «Не время умирать» станет самым длинным фильмом в рамках всей франшизы о Джеймсе Бонде. Он на три минуты превзойдет хронометраж предыдущего рекордсмена, серии под названием «Спектр», которая также является предыдущей картиной цикла.

Напомним, режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага. По сюжету главному герою придется иметь дело со старым злодеем, с новым злодеем и с предательством своей возлюбленной. На этот раз Дэниэл Крэйг точно предстанет в образе супершпиона, предпочитающего коктейль мартини-водка , в последний раз.

Фильм стартует в прокате 9 апреля.