Стало известно, что хронометраж
Это означает, что «Не время умирать» станет самым длинным фильмом в рамках всей франшизы о Джеймсе Бонде. Он на три минуты превзойдет хронометраж предыдущего рекордсмена, серии под названием «Спектр», которая также является предыдущей картиной цикла.
Напомним, режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага. По сюжету главному герою придется иметь дело со старым злодеем, с новым злодеем и с предательством своей возлюбленной. На этот раз Дэниэл Крэйг точно предстанет в образе супершпиона, предпочитающего коктейль
Фильм стартует в прокате 9 апреля.