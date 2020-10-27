Анастасия Лях .27 октября, 2020 7

Если верить журналу Variety, студия MGM рассматривает возможность выпуска 25-го «Бонда» сразу на стриминговых платформах, минуя кинотеатры.

Напомним, фильм «Не время умирать», в котором Дэниел Крэйг последний раз исполнил роль агента 007, изначально должен был выйти на экраны еще весной текущего года, но грянули пандемия коронавируса и общемировой карантин. Релиз перенесли на ноябрь. А недавно, в связи со второй волной эпидемии, премьеру вновь отложили, теперь до апреля 2021.

Если MGM продаст права на трансляцию одному из потоковых сервисов, то есть вероятность увидеть долгожданную ленту до конца этого года. По слухам, основными претендентами на покупку являются Netflix и Apple TV+, а сделка оценивается в 600 миллионов долларов.