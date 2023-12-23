sonyazhytkova .23 декабря, 2023 12

Кемерон Діаз розповіла про інцидент на зйомках фільму "Знову в дії" з Джеймі Фоксом.

Цього року стало відомо, що Кемерон Діаз вирішила знову взяти перерву в акторській кар'єрі через поведінку Джеймі Фокса на зйомках. Тоді повідомлялося, що Діаз опинилася у вирі критики та скандалу Фокса, який відправив трьох людей зі знімального майданчика під час своєї агресивної поведінки.

Однак, зараз Діаз спростовує ці чутки і висловлює підтримку актору. Вона визнала, що його "експресивна поведінка" не мала відношення до її рішення знову припинити акторську кар'єру. У співбесіді на подкасті Lipstick on the Rim актриса розповіла:

"Джеймі - найкращий. Я його так люблю. Він особлива людина, дуже талановитий, завжди веселий. Ми так класно проводимо час на зйомках, і він професіонал на всіх рівнях. Я просто не можу змиритися з усім тим, що говорилося про наші зйомки. Просто хочеться кричати на весь світ: 'Про що ви говорите?'".

Зйомки фільму були призупинені, але не через поведінку Фокса. У квітні його госпіталізували, і хоча він майже не коментує інцидент, його стан викликав серйозне обурення та занепокойення. Рішення актора мовчати про своє здоров'я - це те, що Діаз високо цінує:

"Він просто каже: "Ну що, нехай говорять. Ми знаємо правду!". Проте це насправді викликає у мене глибоке обурення", - додала актриса.

Джерело: Мovieweb