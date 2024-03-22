sonyazhytkova .22 марта, 2024 6

Після свого першого Оскара за роль у "Оппенгеймері", Мерфі знову готується взяти на себе роль у "Peaky Blinders", яка буде ще більш захопливою — повідомив творець серіалу Стівен Найт. Роботу над майбутнім фільмом розпочнуть у вересні цього року.

Під час прем'єри свого нового серіалу для BBC, "The Town", творець серіалу Стівен Найт розкрив цю інформацію журналістам з Birmingham World. Він підтвердив, що Кілліан Мерфі точно повернеться для зйомок і підкреслив, що роботу над фільмом розпочнуть у вересні в місті Дігбет [Англія].

Почавши з ефіру BBC Two, а потім перейшовши на BBC One і, нарешті, на Netflix, серіал "Peaky Blinders" отримав свою назву від британської банди з Бірмінгема, чиї подвиги він описує в наслідок Першої світової війни. Кілліан Мерфі виконував головну роль у цій популярній британській кримінальній драмі, зображаючи лідера банди Томмі Шелбі, а телешоу тривало шість сезонів, з 2013 по 2022 рік.

Протягом років, і навіть останнім часом, Мерфі постійно висловлював свою готовність повернутися для зйомок "Peaky Blinders", якщо сценарій буде дійсно цікавим. Стівен Найт поділився своїми планами для фільму у інтерв'ю для Esquire в 2022 році, залишаючи можливість подальшого розвитку сюжету відкритою.

Хоча роль Шелбі може колись була найбільш іконічною для Мерфі, зараз він переживає вершину своєї кар'єри завдяки участі в історичному епіку "Оппенгеймер" від Крістофера Нолана для Universal. У цьому фільмі він зобразив фізика-теоретика, що працював над атомною бомбою. За свою роботу у цій драматичній стрічці він отримав Оскар за найкращу чоловічу роль, а також "Золотий глобус", "БАФТА" та інші престижні нагороди.

Зараз він є одним із найбільш затребуваних акторів у Голлівуді. Його остання робота, ірландська драма "Маленькі такі речі", від Artists Equity, компанії, яку очолюють Бен Аффлек і Метт Деймон, підкорила серця глядачів на Берлінському кінофестивалі в лютому.

Джерело: Deadline