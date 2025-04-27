sonyazhytkova .27 апреля, 2025 12

Netflix випустив новий трейлер до четвертого сезону культового антологічного серіалу "Любов, смерть і роботи". У новому сезоні, який включатиме 10 епізодів, на вас чекають нові вражаючі сюжети, від динозаврів-гладіаторів до месійних котів, і все це – у фірмовому стилі серіалу: анімація, на межі фантастики, жаху, наукової фантастики та гумору.

Особливістю цього сезону стане епізод від самого Девіда Фінчера, у якому розгортається історія про концерт Red Hot Chili Peppers, перетворений на фантастичний культовий момент. Серед нових голосів, що озвучать персонажів, — Mr. Beast, Кевін Харт, Джон Олівер, Джон Бойєга, Нісі Неш, Різ Дарбі та інші.

"Любов, смерть і роботи" знову не збавляє обертів, вражаючи глядачів нестандартними ідеями та візуальними рішеннями. Кожен епізод – це окрема історія, яка не залишить байдужим, як і сам процес створення: у роботі над проєктом брали участь не лише режисери, а й найбільші анімаційні студії, такі як Blur Studio, AGBO, Titmouse.

Девід Фінчер поділився, що одним із найбільших задоволень від роботи над серіалом для нього є спостереження за тим, як різні режисери втілюють свої унікальні ідеї, розширюючи межі можливого та відходячи від звичних стандартів. Для нього "Любов, смерть і роботи" — це можливість дивувати, шокувати і смішити, а також шанс представити такі ідеї, які неможливо реалізувати в традиційних форматах.

Так що ж ще готують творці для глядачів? Залишайтеся з нами, щоб не пропустити цілу низку сюрпризів та подій, які справді варто побачити. "Любов, смерть і роботи" – це не просто серіал, а подорож у межі, де фантазія і реальність стикаються в один неймовірний момент!

Джерело: Мovieweb