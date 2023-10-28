sonyazhytkova .28 октября, 2023 10

Свіжий трейлер фільму "Вбивця" від Девіда Фінчера, в якому відомий актор Майкл Фассбендер зіграв найманця, який переживає екзистенційну кризу.

За режисерським керівництвом Девіда Фінчера, який відомий своїми творіннями "Сім" і "По дівчинці", глядачів чекає новий неймовірний шедевр - фільм "Вбивця". В головній ролі виступає Майкл Фассбендер, який приголомшив фанатів у таких стрічках, як "Першокласники" і "Безславні виродки".

Стрічка створена за однойменною французькою графічною новелою Алексіса Нолана та Люка Жакамона. Фільм був вперше представлений на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі і отримав лаврову гілку від глядачів та критиків.

У цій захоплючій картині глядачі побачать Майкла Фассбендера в неймовірної ролі найманого вбивці, який втратив почуття реальності , а також інших талановитих акторів, таких як Чарльз Парнелл, Керрі О'Меллі, Сала Бейкер, Софі Шарлотта, Арліс Говард та Джек Кесі. Крім того, Тільда Суїнтон виконує роль суперника-найманця, відому як "Експерт".

Джерело: Movieweb