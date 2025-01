sonyazhytkova .6 января, 2025 5

Актор отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у телевізійному серіалі – мюзиклі або комедії.

На жаль, Джеремі Аллен Вайт не зміг бути присутнім на святі в Лос-Анджелесі через зйомки біографічного фільму про Брюса Спрінстіна "Deliver Me From Nowhere", що проходять у Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

Нещодавно сам Брюс Спрінстін поділився своїм захопленням від роботи Вайта, зазначивши, що той чудово втілив його образ під час створення альбому Nebraska. За словами Брюса, талант Джеремі дозволяє йому проникнути в суть персонажа, що неодмінно відчують фанати.

Вайт не зможе довго відпочивати, адже вже наступного місяця у Чикаго розпочнуться зйомки четвертого сезону шоу "Ведмідь". Перші три сезони виходили в червні щороку, тому актор та знімальна група скоро знову повернуться до роботи в кулінарному серіалі, який став хітовим серед глядачів.

