sonyazhytkova .13 марта, 2024 11

Акторка оголосила радісну новину на своїй сторінці в Instagram, додавши, що разом з нею режисером стане батько серії Кевін Вільямсон.



Вільямсон, який створив франшизу і написав сценарії до оригінального фільму Веса Крейвена, а також "Крик 2" та "Крик 4", візьме на себе роль режисера. Замість Джеймса Вандербільта, який зайнятий режисурою фільму "Нюрнберг", Гай Бусік, що написав "Крик" 2022 року та "Крик VI", візьме на себе обов'язки сценариста.

Повернення Кемпбелл додає нового заряду енергії фільму, оскільки її персонаж, Сідні Прескотт, завжди був серцем серії з першої частини. У 2022 році, під час оголошення про зупинку переговорів через оплату праці, вона прокоментувала: "Як жінці, мені довелося багато працювати в своїй кар'єрі, щоб встановити свою цінність, особливо у контексті фільму 'Крик'. Я вважала, що запропонована мені угода не відображала моєї внесеної в франшизу цінності".

Кінотріо Radio Silence оживило франшизу з "Крик" у 2022 році, де зіграла Кемпбелл. Через чотирнадцять місяців вони випустили "Крик VI", який побив рекорди серії з найбільшим відкриттям вихідного вікенду на суму $44,5 мільйонів. У цьому фільмі знялись виживші персонажі з попередніх серій, такі як Мелісса Баррера, Джасмін Савой Браун, Мейсон Гудінг та Дженна Ортега, а також повернулися зірки франшизи, такі як Хейден Панеттьєр і Кортні Кокс. Radio Silence виступить в якості виконавчого продюсера цієї стрічки, а серед продюсерів будуть Вандербіль та його партнери з Project X Entertainment Вільям Шерак та Пол Найнштайн.

Легендарний режисер Вес Крейвен створив перші чотири фільми "Крик", з дебютним виходом на екрани у 1996 році, завоювавши серця глядачів та внісши значний внесок у жахи під час своєї величної кар'єри. П'ята частина, випущена у 2022 році, успішно підхопила цей естафетний жезл Крейвена, ставши першим фільмом "Крик" після його смерті в 2015 році, і довела, що серія може прекрасно існувати й для нового покоління глядачів.

Джерело: Нollywoodreporter