sonyazhytkova .15 марта, 2024 2

Тревор Рот, виконавчий директор Roddenberry Entertainment, підтвердив очікування фанатів, висловивши переконання, що незабаром глядачів чекають нові захоплюючі пригоди у світі Star Trek.

Під час виступу на фестивалі SXSW Тревор Рот розкрив, що студія Paramount має чіткий план щодо четвертого фільму у франшизі Star Trek. Він підкреслив, що незабаром фанатів чекають нові захоплюючі пригоди у цьому космічному світі. Хоча Рот утримувався від розголошення деталей, він підтвердив, що процес розробки вже активно ведеться, і з нетерпінням очікує, коли цей фільм знову з'явиться на великому екрані.

Проте, навіть коли Тревор Рот висловлює оптимізм стосовно можливості випуску нового фільму "Star Trek", він усвідомлює, що практичні обставини можуть сповільнити процес. "Важливо робити все правильно", - зауважує він. "Але іноді перешкоди можуть виникнути непередбачено. Люди часто запитують: 'Чому це не відбувається?' або 'Чому те не відбувається?'. Іноді ці питання дійсно мають сенс. Іноді за кулісами відбувається багато речей, про які ви не знаєте, що може ускладнити ситуацію більше, ніж ви уявляєте. Тим не менш, ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, і я впевнений, що плани поступово реалізуються. І я знаю, що студія розуміє важливість випуску нового фільму 'Star Trek'".

Джерело: Мovieweb