Нео и Тринити снова вместе: свежие фото со съемок «Матрицы 4»

Папарацци засняли Киану Ривза и
На снимках Ривз и Мосс изображают езду на мотоцикле. Тринити за рулем, а Нео (у которого теперь длинные волосы) на месте пассажира. Также на фото можно увидеть постановщицу Лану Вачовски (та, что с оранжевыми волосами).
Сюжет четвертого фильма хранится в секрете. В настоящее время известно, что антагониста агента Смита, которого играл Хьюго Уивинг, в новом продолжении не будет. А вот появится ли Морфеус в лице Лоуренса Фишберна, пока загадка.
Релиз намечен на 20 мая 2021 года.
Актёры уже не так молодо выглядят - время берёт своё, но всё равно хочеться снова встретиться с их персонажами так что, пойду на фильм в любом случае.