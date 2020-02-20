Нео и Тринити снова вместе: свежие фото со съемок «Матрицы 4»

Анастасия Лях .20 февраля, 2020 10

Папарацци засняли Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс в образах Нео и Тринити на съемочной площадке четвертой «Матрицы». Актеры воссоединились спустя семнадцать лет.

На снимках Ривз и Мосс изображают езду на мотоцикле. Тринити за рулем, а Нео (у которого теперь длинные волосы) на месте пассажира. Также на фото можно увидеть постановщицу Лану Вачовски (та, что с оранжевыми волосами).

Сюжет четвертого фильма хранится в секрете. В настоящее время известно, что антагониста агента Смита, которого играл Хьюго Уивинг, в новом продолжении не будет. А вот появится ли Морфеус в лице Лоуренса Фишберна, пока загадка.

Релиз намечен на 20 мая 2021 года.