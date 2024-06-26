sonyazhytkova .26 июня, 2024 5

Стрімінговий сервіс Paramount+ представив перший тизер нового сезону. Друга частина телешоу стартує 15 вересня в США та Канаді, а з 16 вересня стане доступною на міжнародних ринках.

Згідно з офіційним описом другого сезону, Дуайт (Сталлоне) і його команда стикаються з новими загрозами з боку безжалістної мафії з Канзас-Сіті та впливового місцевого бізнесмена. Водночас, Дуайт намагається захистити свою родину та команду, контролюючи всі свої справи. Крім того, у нього ще залишаються незавершені справи в Нью-Йорку.

У серіалі також знімаються Мартін Старр, Джей Вілл, Макс Каселла, Вінсент Піацца, Татіана Заппардіні, Аннабелла Скіорра, Ніл Макдонаф, Френк Грілло, Домінік Ломбардоззі, Андреа Севідж, Гаррет Гедлунд і Дана Ділейні.

Наразі зйомки другого сезону проходять в Оклахомі та Атланті.

Джерело: Deadline