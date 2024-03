sonyazhytkova .23 марта, 2024 2

Піттман, яка грала Ню Воллес у сиквелі культового телешоу "Секс і місто", не повернеться для майбутнього третього на Max.

Піттман вже була постійним учасником серіалу "Ранкове шоу" на Apple TV+, коли її запросили до "And Just Like That…" у якості повторного героя у першому сезоні, а потім підняли до постійного у другому. Нещодавно її також обрали для головної ролі у "Forever" на Netflix. Це призвело до зайнятості на трьох основних стрімерських серіалах, які знімають нові сезони у цьому році.

За інформацією з джерел, планували включити Піттмана у третьому сезоні, і Ню Воллес була у сценаріях. Проте після докладного вивчення всіх можливостей для узгодження графіку роботи, це виявилося неможливим.

"Це було радістю мати Карен Піттман у ролі розумної та чарівної професорки Ню Воллес в перших двох сезонах "And Just Like That…", - заявив представник Max у заяві для Deadline. "Ми, як і всі інші насолоджувалися роботою з цією динамічною актрисою. Заради її зобов'язань перед двома іншими стрімерськими серіалами виявилося, що знімати три шоу одночасно неможливо. З огляду на виробничі реалії ми з прикрістю повідомляємо, що конфлікти в графіку не дозволять нам продовжувати цього персонажа в третьому сезоні".

Піттман приєдналася до "And Just Like That…" як одна з нових подруг основних героїнь - Міранди, Керрі та Шарлотти, разом із Ніколь Арі Паркер та Сарітою Чудурі. Ню - це сильна, розумна та віддана подруга, яка підтримувала головних персонажів у важкі моменти. Її відносини з шефом Туссеном відкрили нові можливості для її персонажа. Можливо, одного дня Ню повернеться як гостьова зірка, щоб розповісти про свої подальші пригоди.

За чутками, виробництво "AJLT..." має розпачатися у травні.

Джерело: Deadline