sonyazhytkova .22 августа, 2024 4

Neon продовжує свою успішну серію в незалежному кінематографі, і намагається зберегти цей тренд до 2025 року, придбавши різноманітні стрічки, зокрема "Hell of a Summer" — перший горор від Фінна Вулфхарда.

Після успіху "Longlegs", який нещодавно перетнув позначку в $100 мільйонів у прокаті, компанія не планує знижувати оберти. У її графіку на наступний рік вже є фільм "The Monkey" від Осґуда Перкінса, а також психологічний горор "Presence" від Стівена Содерберґа.

Згідно з Variety, Neon придбала права на "Hell of a Summer" від Фінна Вулфхарда, плануючи випустити його в 2025 році. Цей комедійний фільм жахів, який вперше був показаний на TIFF минулого року, зняли Фінн Вулфхард та його колега з "Ghostbusters: Afterlife" Біллі Брік. Хоча на перший погляд стрічка може виглядати як типовий слешер, вона обіцяє більше, ніж просто жанрові кліше. Під час прем'єри на TIFF у 2023 році автори фільму підкреслили, що їх мета - переосмислити стереотипи про покоління Z і подати їх у новому світлі.

"Hell of a Summer" розгортається на фоні табірного життя, де вихователі готують табір Пайнвей в ніч перед прибуттям відпочиваючих. Однак їхній спокій порушує вбивця в масці, який починає знищувати персонал. Вулфхард і Брік не тільки написали сценарій, а й виконали головні ролі разом із Фредом Хечінґером ("Thelma", "Gladiator 2"), який також є виконавчим продюсером. Фільм пропонує класичний слешерний сюжет з новими віяннями, поєднуючи трилер з елементами чорної комедії.

Біллі Брік зазначив, що культовий горор "Shaun of the Dead" став натхненням для "Hell of a Summer".

"Для нас це був еталон фільму, який віддає шану класичним жахам, водночас будучи чудовою комедією, що орієнтується на персонажів. Тож можна сказати, що наш 'Hell of a Summer' дозволяє героям бути дивними і нарцисичними навіть перед лицем смерті".

Центральним елементом сюжету є список жертв, складений антагоністом у масці, який оцінює їх за "привабливістю та популярністю". Перші відгуки з TIFF були позитивними, а Deadline описує фільм як "унікальний кінематографічний витвір, що не тільки віддає данину жанру слешерів, але й привносить в нього нові ідеї". Це обіцяє зробити "Hell of a Summer" не просто черговим горором, а яскравим і свіжим поглядом на знайомі теми.

Джерело: Мovieweb