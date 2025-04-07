sonyazhytkova .7 апреля, 2025 12

У мережі з’явився драйвовий трейлер футуристичного бойовика "Трон: Арес" — третьої частини культової франшизи. Світлоцикли тепер не лише в цифровому просторі, а й у реальності. Герой Джареда Лето пробиває міжсвітові кордони, а Кевін Флінн готує нас до незворотного.

Новий фільм Йоакіма Рьоннінга продовжує події "Трон: Спадок" Джозефа Косінські й переносить нас у світ, де програма Арес (Джаред Лето) виривається в реальний світ.

На екрані — шалена погоня: світлоцикл розрізає поліцейські авто на частини, а небо розриває гігантський Рекогнайзер. Тим часом загадкова Ів Кім (Грета Лі) в жаху спостерігає, як її світ перетворюється на полігон для війни між кодом і плоттю.

До акторського складу приєдналися Еван Пітерс, Кемерон Монеган, Джоді Тернер-Сміт, Артуро Кастро та Хасан Мінхадж. Разом вони стануть частиною високотехнологічної битви, де тіло стає пікселем, а кожен бій — битвою за виживання на тлі вибухового саундтреку Nine Inch Nails.

"Трон: Арес" увірветься в кінотеатри вже 10 жовтня 2025 року. Підготуйтесь — цього разу межі не існує.

Джерело: Gamesradar