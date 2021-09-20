Таня Гончаренко .20 сентября, 2021 4

Мини-сериал "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой в главной роли одержал победу в номинации "лучший мини-сериал" на премии "Эмми" 19 сентября 2021 года. Но несмотря на это, проект не получит продолжения.

Об этом решении, рассказал изданию Deadline создатель и постановщик драмы Скотт Фрэнк.

"Я чувствую, что мы рассказали историю, которую хотели, и я беспокоюсь, нет, скажу по-другому, - я в ужасе при мысли о том, что, если мы попытаемся продолжить историю, мы разрушим то, что уже рассказали" - выразился режиссер.

В свою очередь, исполнительный продюсер шоу Уильям Хорберг заявил, что такая позиция вовсе не значит, что команда больше не соберется вместе.

"Мы попытаемся найти новую историю, которую можно было бы рассказать с такой же страстью с участием команды удивительных художников" - добавил Хорберг.

Отметим, что сериал "Ход королевы" произвел фурор и попал в копилку "золотых проектов" Netflix. Что вовсе не удивительно, ведь драма заработала 11 статуэток "Эмми".

Сериал заслужил всеобщее признание критиков за игру главной героини в исполнении Ани Тейлор-Джой (хоть актриса и уступила победу Кейт Уинслет в номинации "Лучшая актриса первого плана" за сериал "Мейр из Исттауна"), а также за работу оператора и качественную постановку. Он также получил положительные отзывы в шахматном сообществе и, как считается, способствовал возрождению общественного интереса к игре.

Напомним, шоу осовано на одноимённом романе Уолтера Тевиса и рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

Премьера состоялась в октябре 2020 года на Netflix.