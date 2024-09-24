sonyazhytkova .24 сентября, 2024 3

Netflix представив офіційний трейлер першої частини нового драматичного серіалу "Beauty In Black", який складається з 16 епізодів. Прем'єра перших восьми серій запланована на 24 жовтня і обіцяє глядачам непередбачувані сюжетні повороти та емоційні моменти.

Створений, написаний і знятий Тайлером Перрі, серіал "Beauty In Black" порушує питання життя двох жінок, які йдуть абсолютно різними шляхами. Кіммі (Тейлор Полідор Вільямс) намагається знайти своє місце у світі після того, як була вигнана з дому, тоді як Меллорі (Кристл Стюарт) успішно розвиває власний бізнес. Їхні долі несподівано переплітаються, призводячи до заплутаних і складних ситуацій, які випробовують їх на міцність.

Крім Вільямс і Стюарт, у проекті з'являться й інші талановиті актори: Ембер Рейн Сміт в ролі Рейн, Рікко Росс у ролі Горація, Деббі Морган як Олівія, Річард Лоусон у ролі Нормана, Стівен Г. Норфліт як Чарльз, Джуліан Хортон в ролі Роя, Террелл Картер у ролі Варні, Шеннон Уоллес як Кальвін, Брайан Танака в ролі офіцера Алекса, Джой Роваріс як Джілліан, Ксав'єр Смоллс у ролі Енджела, Чарльз Малік Уїтфілд як Джулс, Тамера "Ті" Кіссен у ролі Боді, Урсула О. Робінсон як Делінда, Ешлі Вершер у ролі Лени та Джордж Міддлбрук як офіцер Траксон.

Ця потужна історія обіцяє стати яскравим прикладом людських стосунків, боротьби та самовизначення.

Джерело: Deadline