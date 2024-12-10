sonyazhytkova .10 декабря, 2024 15

Джеремі Аллен Вайт озвучить Ротту Гатта — сина легендарного кримінального боса Джабби.

Ротта Гатт вперше з’явився у повнометражному анімаційному фільмі "Війни клонів", де сюжет обертався навколо його викрадення. Джедаї, серед яких Енакін Скайвокер і Асока Тано, вирушили на місію з повернення юного спадкоємця Джабби на Татуїн. Оскільки з тих подій минуло близько 30 років, у новому фільмі ми побачимо Ротту значно дорослішим. Чи успадкував він кримінальну імперію свого батька — поки залишається інтригою.

До акторського складу стрічки приєдналася й легендарна Сігурні Вівер, чия роль поки тримається в таємниці, а Педро Паскаль повернеться в образі Діна Джаріна. Інші деталі сюжету творці старанно приховують.

На цьогорічному D23 глядачам продемонстрували перші кадри, де Ґроґу виступає в ролі учня Мандалорця. У трейлері також з’явилися анзелани (знайомі шанувальникам як представники виду Бабу Фріка), відновлений Razor Crest і Зеб Орреліос із серіалу "Бунтівники".

Прем’єра "Мандалорця і Ґроґу" запланована на 22 травня 2026 року.

Джерело: Gamesradar