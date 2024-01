sonyazhytkova .12 января, 2024 6

Режисер Вес Андерсон готується зняти свій наступний фільм, у якому повторно об'єднає зірковий тандем з Біллом Мюрреєм та Бенісіо Дель Торо, а також до них приєднається відомий актор Майкл Сіра.

Заголовок майбутньої стрічки поки що залишається в секреті, проте за інформацією від Deadline, зйомки розпочнуться пізніше цього року. Спільно з Романом Копполою, який також став сценаристом, Андерсон вже працює над проєктом. Робота над сценарієм почалась перед страйком Спілки сценаристів.

Нещодавно Вес Андерсон підтвердив участь Бенісіо Дель Торо та Майкла Сіри у фільмі. Під час інтерв'ю в 2023 році, перед виходом антологій на основі творів Роальда Даля "The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More", яку він зняв для Netflix, Андерсон сказав:

"Нам вдалося завершити сценарій до початку страйку Спілки сценаристів. Роман Коппола та я працювали над ним. Так що, коли прийде час, ми готові зняти фільм з Бенісіо Дель Торо".

На питання про те, чи є актори, з якими він ще не працював, але хотів би співпрацювати у майбутньому, режисер відповів:

"Майкл Сіра вже приєднався до нашого проекту. Він виконуватиме одну з ролей у нашій новій історії. Ми знайомі більше 20 років тому, або, можливо, близько 18 років. Ми познайомились із ним на зустрічі з Харві Кейтелем, отже, це повинно було у 2008 році чи щось схоже. Загалом, це Майкл Сіра – він той самий актор".

Під час розмови він відмовився розголошувати назву майбутнього проєкту.

Джерело: Мovieweb