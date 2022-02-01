Анастасия Лях .1 февраля, 2022 7

На фото: Один из фан-постеров фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Согласно пока что официально неподтвержденной инсайдерской информации, фильм « Человек-паук : Нет пути домой» будет выпущен на Blu-ray с более чем полуторачасовым дополнительным материалом.

Обычно под дополнительным видео подразумеваются невошедшие в финальный монтаж сцены, неудачные смешные дубли и интервью с актерами и режиссером о съемках. Студии Sony и Marvel официальный анонс по этому поводу пока что не делали.

Напомним, мировые сборы «Нет пути домой» достигли отметки в 1,7 миллиарда долларов, и это абсолютный кассовый рекорд пандемического периода. Более того, лента заняла шестое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю проката.