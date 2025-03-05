sonyazhytkova .5 марта, 2025 7

Стримінговий гігант дав зелене світло на виробництво мінісеріалу за мотивами роману Джулії Мей Джонас, при цьому авторка книги долучилася до написання сценарію разом із Кейт Робін, відомою за роботами над "Аферою" та "Міссісіпі у вогні".

У серіалі "Володимир" розгортається історія про жінку, чий ідеальний світ поступово руйнується під вагою прихованих таємниць. Головна героїня, захоплена новим та загадковим колегою, Володимиром, все більше втручається в химерні інтриги, які він приносить у її життя. Цей складний персонаж не тільки приховує свої секрети, але й несе з собою темний гумор і відвертість, що змушує героїню ставити під сумнів власні моральні принципи і навіть перехід до дій, які раніше здавалися неможливими.

"Володимир" — це не просто серіал, а глибоке дослідження того, як фантазії захоплюють реальність. Жінка, колись обережна і стримана, опиняється на порозі змін, готова зруйнувати звичний світ. Це не лише історія пристрасті, а й психологічна драма, яка змусить переосмислити власні переконання. Восьмисерійний серіал обіцяє стати відкриттям для тих, хто шукає унікальні сюжети та складні персонажі.

Хоча офіційна дата прем'єри серіалу ще не оголошена, фанати вже з нетерпінням чекають, щоб побачити, як ця історія розвиватиметься. Чи зможе героїня знайти баланс між своєю пристрастю і наслідками своїх рішень? Чи зруйнує Володимир усе, що вона колись вважала своїм безпечним світом? Усе це та багато іншого розкриється незабаром, коли "Володимир" нарешті вийде на екрани.

Джерело: Deadline