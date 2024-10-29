sonyazhytkova .29 октября, 2024 0

Офіційно оголошено про початок розробки нової версії "Гри в кальмара", до якої залучено легендарного режисера Девіда Фінчера, відомого за такими шедеврами, як "Загублена" та "Бійцівський клуб".

"Гру в кальмара" продовжили на другий сезон у червні 2022 року після вражаючого успіху першого сезону, який зібрав 1,65 мільярда годин перегляду всього за 28 днів з моменту релізу 17 вересня 2021 року, ставши найпопулярнішим шоу в історії Netflix. Творець серіалу Хван Донг-хук розкриває історію групи людей, які, опинившись у тяжкому фінансовому становищі, беруть участь у дитячих іграх, що загрожують їхнім життям, з можливістю виграти ₩45,6 мільярда.

У другому сезоні, який відбувається через три роки після перемоги Джі Хуна у "Грі в кальмара", він знову занурюється в жорстокі випробування на виживання.

Всесвіт "Гри в кальмара" продовжує розширюватися: у 2023 році стартувало реаліті-шоу "Гра в кальмара: Випробування", де звичайні учасники змагаються в аналогічних іграх (без загрози для життя), яке вже отримало продовження на другий сезон.

Останні два проєкти Фінчера — повнометражні фільми, які вийшли ексклюзивно на Netflix: "Манк" (2020) з Гері Олдменом і "Вбивця" (2023) з Майклом Фасбендером — здобули позитивні відгуки та привернули увагу глядачів.

Другий сезон "Гри в кальмара" має з'явитися на Netflix 26 грудня.

Джерело: Gamesradar