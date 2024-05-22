sonyazhytkova .22 мая, 2024 6

Дитячий фентезі-пригодницький серіал повертається з неймовірними пригодами та магічними витоками. Прем'єра запланована на 27 червня. Шанувальників очікує 44-хвилинний спецвипуск та дев'ять епізодів по 22 хвилини.



Цей захоплюючий серіал створено компанією Spin Master, яка відома своїми дитячими розважальними брендами, такими як PAW Patrol, Hatchimals, Melissa & Doug, Rubik’s Cube та GUND.

За сюжетом другого сезону, зірки засяють над чарівним островом Єдинорогів! Академія влаштовує бал-маскарад на честь рідкісної Феї Місяця. Софія та Дикозірка відправляються у захоплюючий пошук падаючих зірок Сузір'я Єдинорога, сподіваючись знайти відповіді та повернути батька Софії. Однак не всі з членів Академії підтримують їхню місію, а на острові підстерігає небезпека у вигляді таємничого незнайомця, який намагається першим заволодіти зірками.

Дитячий серіал, який дебютував у листопаді 2023 року і став найпопулярнішим дитячим шоу у світі, розширює свій контент у другому сезоні. Окрім стрімінгових епізодів, глядачі отримають доступ до цифрових короткометражок, музичних відео та блогів персонажів.

Джерело: Нollywoodreporter