sonyazhytkova .20 сентября, 2024 1

Нарешті з’явився перший погляд на другий сезон "Аватара: Останній захисник"! Проте деталі все ще залишаються в таємниці, тож глядачам доведеться запастися терпінням, чекаючи на подальші новини.

Фентезійний серіал, що є адаптацією культового аніме Nickelodeon початку 2000-х, дебютував у лютому і швидко піднявся на вершини рейтингів стрімінгової платформи в більш ніж 70 країнах. "Аватар" зібрав майже 20 мільйонів переглядів у перший тиждень і невдовзі отримав зелене світло на другий та (остаточний) третій сезони.

Попри величезну популярність, проєкт не обійшовся без суперечностей. Актор Іан Оуслі, який виконує роль Сокки, висловив занепокоєння, що сюжет персонажа з племені води може бути істотно змінено.

Він зазначив, що анімаційний оригінал залишається основою для їхньої адаптації, і команда не прагнула виключити важливі елементи. Хоч деякі аспекти змінилися, характер Сокки залишився незмінним. Він не проявляє сексистського ставлення, але в його стосунках із Катарою все ще є динаміка "лідер-послідовник". Сокка залишився тим персонажем, якого полюбили фанати аніме, і у нього збереглися важливі сюжетні арки та уроки.

У другому сезоні "Аватара: Останній захисник" відбудуться зміни в команді шоураннерів. Копродюсер Крістін Бойлан та виконавчий продюсер Джаббар Райсані візьмуть на себе керівництво серіалом, замінивши Альберта Кіма, який залишив проєкт після року роботи. Це може призвести до нових ідей та підходів у розвитку сюжету, що обіцяє ще більше захоплюючих моментів для фанатів. Очікуємо на свіжі погляди, які зроблять наступну частину ще більш вражаючою!

Джерело: Gamesradar