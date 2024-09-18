sonyazhytkova .18 сентября, 2024 10

"Відьмак: Сирени Глибин" вийде на Netflix 11 лютого 2025 року. Дату прем'єри та ексклюзивний уривок, представлені голосом Ґеральта з Рівії Дугом Коклом, було оголошено під час Geeked Week від Netflix.

У фільмі Ґеральт з Рівії (озвучений Дугом Коклом), мутант-мисливець на монстрів, розслідує серію нападів на прибережне село і виявляється втягнутим у давній конфлікт між людьми та русалками. Щоб розв’язати цю загадку і запобігти великій війні, йому доведеться звернутися за допомогою до старих і нових друзів. У представленому уривку також чути Джої Бейтi в ролі Яск'єра разом з Коклом у ролі Ґеральта. Аня Чалотра повертається до ролі Єннефер з серіалу "Відьмак", а Крістіна Рен приєднується до акторського складу як Ессі Девен.

"Сирени Глибин" засновані на новелі Анджея Сапковського "Маленька Жертва", яка не була включена до першого сезону живого шоу.

Цей фільм є другим анімаційним проєктом у всесвіті "Відьмака", слідом за "Відьмак: Кошмари Вовка", який розповідав про походження наставника Ґеральта, Весеміра. Прем'єра фільму відбулася у 2021 році.

Сценарій до "Сирен Глибин" написали Майк Островський і Раї Бенджамін, а продюсером виступила Лорен Шмідт Хісріх. Анімацію створила студія Studio Mir. Майк Островський також виконує роль виконавчого продюсера разом із Томеком Багінським і Ярославом Савко (Platige), Джейсоном Ф. Брауном і Шоном Даніелем (Hivemind). Раї Бенджамін є спільним продюсером, а Анджей Сапковський бере участь як творчий консультант. Режисер проєкту - Канг Хей Чул.

Джерело: Deadline