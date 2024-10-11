sonyazhytkova .11 октября, 2024 7

Легендарні герої роману можуть з’явитися на малих екранах. Сценарії для проєкту написала Доллі Олдертон, творчиня "Все, що я знаю про кохання", але питання кастингу ще не вирішено. Серіал наразі в розробці, і його показ не гарантовано.

Якщо телешоу отримає зелене світло, воно стане першою адаптацією творів Остін для Netflix після "Переконання" 2022 року, в якому зіграла Дакота Джонсон.

Протягом років "Гордість і упередження" стала основою для багатьох культових адаптацій, зокрема фільму 2005 року з Кірою Найтлі та Метью Макфадієном, а також версії BBC 1995 року з Коліном Фертом і Дженніфер Іль.

Цей роман досліджує тему кохання та соціальних перешкод, з якими стикаються Елізабет Беннет і Містер Дарсі, намагаючись подолати численні труднощі, серед яких — прагнення батька Елізабети мати сина.

Цей роман регулярно потрапляє в списки найкращих книг і містить багато пам'ятних сцен, зокрема культову сцену з озера з адаптації BBC.

Сьогодні екранізації класичних романів переживають справжній бум, адже глядачі прагнуть зануритися в історії, що поєднують в собі емоції, драми та соціальні теми, які залишаються актуальними й донині.

Джерело: Deadline