sonyazhytkova .25 декабря, 2024 17

Новий трейлер обіцяє захоплюючий фінал, що вдало поєднує данину минулому, відзначає теперішнє і з оптимізмом дивиться у майбутнє.

Шанувальникам серіалу "Cobra Kai" варто приготуватися до емоційного завершення. Netflix оголосив, що останні п’ять епізодів шостого сезону, який стане фінальним, вийдуть 13 лютого.

Шоу завершить масштабну історію, яка впродовж років залишалася вірною духу оригінального "The Karate Kid". "Cobra Kai" стала справжнім любовним посланням до культового фільму від його творців — Джона Гурвіца, Гайдена Шлоссберга та Джоша Гілда.

Однією з найбільш зворушливих сцен фіналу є момент, коли колишні суперники, а тепер союзники, Деніел ЛаРуссо (Ральф Маччіо) і Джонні Лоуренс (Вільям Забка) виконують знамениту "журавлину" стійку на пляжі Венеції. Ця сцена нагадує про кульмінаційний момент 1984 року на Чемпіонаті з карате в Долині, коли молодий Деніел здолав свого суперника Джонні завдяки легендарному удару, якого навчив його сенсей Містер Міяджі (Пет Моріта).

Шостий сезон обіцяє захопливу розв’язку. Netflix описує майбутні події так: "Після несподіваних результатів Секай Тайкай команди Міяґі-До і Cobra Kai мають зійтися з минулим, щоб зустріти невизначене майбутнє — як на татамі, так і за його межами. Майже 40 років потому після змагань у Долині вся історія завершується саме тут".

Головні ролі у фінальних епізодах виконають Ксоло Марідуенья, Таннер Б’юкенан, Мері Маузер, Джейкоб Бертран, Пейтон Ліст, Даллас Дюпрі Янг, Джанні ДеЧензо, Кортні Генгелер, Ванесса Рубіо, Алісія Ханна-Кім та Томас Ієн Ґріффіт.

Джерело: Deadline