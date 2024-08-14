sonyazhytkova .14 августа, 2024 12

На фото: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо та Даніель Інгс

Тео Джеймс, Кая Скоделаріо та Даніель Інгс знову повернуться до своїх улюблених ролей у новому сезоні, що складатиметься з восьми епізодів.

Ґай Річі продовжить роботу над серіалом, знову обіймаючи позицію режисера та співавтора сценарію разом з Метью Рідом.

Телешоу "Джентльмени" створюється спільними зусиллями компаній Moonage Pictures, Netflix та Miramax Television. Виконавчими продюсерами проєкту виступають Ґай Річі, Вілл Гулд, Метью Рід і Фріт Тіпледі від Moonage Pictures, а також Гельвіг, який представляє Miramax Television.

"Джентльмени", створений Netflix UK, миттєво здобув популярність після виходу 7 березня, протримавшись 10 тижнів у топ-10 англомовних серіалів, причому три з них на першій позиції. Початок зйомок другого сезону запланований на наступний рік.

Джерело: Deadline