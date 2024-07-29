sonyazhytkova .29 июля, 2024 4

Творці аніме-серіалу "Blood of Zeus", Влас Парлапанідіс і Чарлі Парлапанідіс, підтвердили, що цей сезон стане завершенням серіалу і дебютує у 2025 році.

Деталі нового сезону поки що залишаються в таємниці.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження історії Герона, Серафіма та богів, які зіткнуться з найбільшими загрозами - Тифоном, Кроном і Титанами", - зазначили Парлапанідіси.

"Blood of Zeus" - це грандіозна битва між богами, смертними та демонами, що є захоплюючим поєднанням аніме та міфології.

Автори сценарію - Влас та Чарлі Парлапанідіси, які також є виконавчими продюсерами разом з Бредом Грейбером і Майклом Х'юзом. Над проєктом працює анімаційна студія Powerhouse, а нагляд за виробництвом здійснює Джей Х. Кім.

Джерело: Deadline