Стрімінговий гігант презентував трейлер і офіційно повідомив, що новий комедійний спецвипуск під назвою "Love You", зрежисований Джошем Саффді, з'явиться на платформі 27 серпня.

Хоча деталі сюжету нового випуску, записаного в Nocturne Theater у Глендейлі, Каліфорнія, ще не розкриті, трейлер вже доступний для перегляду. Про цей проєкт було вперше оголошено в лютому, і він став першою співпрацею Сендлера та Джоша Саффді після їхнього успіху з фільмом "Uncut Gems". Для Саффді це перший досвід режисури комедійного спецвипуску. "Love You" став наступним кроком у співпраці Сендлера з Netflix після успішного випуску "100% Fresh" у 2018 році. До цього Сендлер був відомий переважно своїми комедійними альбомами, такими як "Stan and Judy’s Kid" (1999), "What the Hell Happened to Me?" (1996) та "They’re All Gonna Laugh at You!" (1993).

Спецвипуски Сендлера на Netflix стали частиною його вигідного контракту зі стрімінговим сервісом, який почався у 2014 році та був продовжений у 2020. В рамках цього договору Сендлер нещодавно випустив такі фільми, як "Leo", "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", "Murder Mystery 2" та "Hustle". Цього року він також знявся у науково-фантастичній драмі Spaceman, режисером якої став Йохан Ренк, відомий за серіалом Чорнобиль.

