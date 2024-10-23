sonyazhytkova .23 октября, 2024 1

До акторського складу другого сезону приєднаються Оскар Айзек, Кері Малліган, Чарльз Мелтон та Кайлі Спейні.

У нових восьми епізодах тривалістю по 30 хвилин (в порівнянні з десятьма в першій частині) глядачі зможуть спостерігати за інтригуючими подіями, що розгортаються навколо молодої пари, яка стає свідками напруженої конфліктної ситуації між їхнім босом та його дружиною. Ця критична ситуація призводить до заплутаних маневрів, пов’язаних з послугами та маніпуляціями в елітному середовищі клубу та його корейського мільярдера-власника.

Розробка другого сезону тривала вже деякий час, враховуючи неймовірний успіх першої частини, яка здобула вісім нагород на премії Еммі 2023 року. Серед цих відзнак — титул кращого обмеженого/антологічного серіалу, а також нагороди за акторську гру для Алі Вонг і Стівена Йена, не кажучи вже про статуетки за сценарій і режисуру, отримані Лі Сун Джином.

Джерело: Нollywoodreporter