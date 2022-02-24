Анастасия Лях .24 февраля, 2022 0

Как сообщает Variety, стриминг запустил в производство игровой фильм, основанный на документалке «Аферист из Тиндера».

Должно быть, на эту затею боссов платформы вдохновили рейтинги недавно вышедшего сериала «Изобретая Анну», посвященного реальной аферистке Анне Сорокиной. Шоу переплюнуло просмотры второго сезона «Ведьмака» и третьего сезона «Ты».

Вышедший в начале февраля документальный фильм «Аферист из Тиндера» — это история Саймона Леваева (настоящее имя Шимон Иегуда Хают), израильского афериста, который знакомился с женщинами в Тиндере, выдавая себя за наследника алмазной империи, и выманивал у них деньги.

О художественном проекте пока известно немного. У него на данный момент нет ни режиссера, ни исполнителя главной роли.