Анастасия Лях .15 декабря, 2021 5

Потоковый гигант разрабатывает полнометражный игровой фильм, основанный на видеоиграх про МегаМена, пишет The Verge.

Mega Man — серия японских видеоигр в жанре платформера, разработанная компанией Capcom. Сюжеты игр повествуют о борьбе хорошего робота МегаМена с плохими роботами доктора Уайли, призванными захватить мир. Первая часть серии вышла в 1987 году на игровой консоли Nintendo Entertainment System и называлась Rockman.

Никаких подробностей проекта пока нет. Ни сюжет, ни режиссер, ни актерский состав пока не называются. Права на адаптацию Netflix выкупил у студии 20th Century Fox, которая теперь принадлежит компании Disney.