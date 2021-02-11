Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый сервис Netflix выпустит комедию о том, как тяжело снимать кино в условиях пандемии и карантина.
По сюжету группа из актеров и актрис застревает в отеле, поскольку съемки фильма, в котором они участвуют, приостанавливаются
Сценаристом и режиссером проекта под названием «Пузырь» выступает Джадд Апатоу, известный по комедиям «Сорокалетний девственник», «Немножко беременна». В ролях заняты Педро Паскаль, Карен Гиллан, Дэвид Духовны, Лесли Манн, Питер Серафинович и другие.