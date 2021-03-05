Анастасия Лях .5 марта, 2021 5

Потоковый сервис объявил, что готовящийся проект «Серый человек» станет самым дорогим в истории Netflix. На днях к касту присоединился Реге Пейдж, известный по хитовому сериалу «Бриджертоны», пишет Deadline.

«Серый человек» — экранизация дебютного шпионского романа Марка Грини, который рассказывает о противостоянии бывшего агента ЦРУ, который превратился в наемника, и оперативника, посланного для его устранения.

В актерском составе значатся Крис Эванс, Райан Гослинг, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и новоприбывший Реге Пейдж. В режиссерском кресле находятся братья Руссо. Производственный бюджет оценивается в 200 миллионов долларов. Съемки должны стартовать уже в этом месяце.