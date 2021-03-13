Анастасия Лях .13 марта, 2021 2

Как сообщает Deadline, потоковый сервис запустил в разработку испаноязычный спин-офф хитовой постапокалиптики «Птичий короб».

О проекте пока что ничего неизвестно, кроме того, что действие развернется в Испании. Сценаристами назначены Алекс и Дэвид Пастор. Съемки запланированы на текущий год.

Напомним, «Птичий короб», экранизация одноименного романа Джоша Малермана, вышел на стриминге в 2018 году. В нем рассказывалось о мире, который погубили некие загадочные силы, вынуждающие каждого смотрящего совершать суицид. Выжили только слепые и те, кто научился жить с завязанными глазами. Режиссером выступила Сюзанна Бир, а главную роль исполнила Сандра Буллок.