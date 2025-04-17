Netflix готує божевільну прем’єру: геній анімації Геннді Тартаковскі запускає мультфільм про пса, який втрачає… не лише свободу

sonyazhytkova .17 апреля, 2025 7

Автор "Самурая Джека" та "Готелю Трансильванія" повертається з новою дикою комедією для дорослих — і цього разу все крутиться навколо собачої дружби, останньої пригоди і… кастрації. Так, ви правильно прочитали. Перші кадри вже тут!

Прем'єра стрічки на платформі Netflix віідбудеться вже 13 серпня.

Режисером фільму став п’ятикратний володар "Еммі" Геннді Тартаковскі, відомий завдяки "Флінстоунам", "Самураю Джеку" та "Лабораторії Декстера". Цього разу він вирішив розповісти історію добряка на ім’я Булл — звичайного пса, який дізнається, що на ранок йому призначено… стерилізацію. Усвідомивши масштаби катастрофи, герой вирушає у свою останню епічну пригоду разом із кращими друзями. Бо як-не-як, це його останні 24 години з яйцями — треба ж якось запам’ятати!

Озвучують героїв Адам Девін, Ідріс Ельба, Кетрін Ган, а також Фред Армісен, Боббі Мойніган, Бек Беннет, Мішель Б’юто та Рівер Галло. Автори сценарію — сам Тартаковскі разом із Джоном Вітті (Сімпсони, Офіс).

Що ж, якщо вам колись кортіло дізнатись, як пес реагує на новину про втрату найбільш чоловічої частини себе — Fixed обіцяє відповісти на це з усією любов’ю, гумором і краплею легкого безумства.

Бо навіть кастрація може стати приводом для справжньої чоловічої пригоди!

Джерело: Deadline