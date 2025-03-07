sonyazhytkova .7 марта, 2025 15

Сем Вортінгтон, відомий за роллю Джейка Саллі у культовій франшизі "Аватар", очолить акторський склад нового серіалу Netflix, знятого за мотивами роману "Я тебе знайду" ("I Will Find You").

Актор перевтілиться у Девіда Берроуза — чоловіка, який відбуває довічне ув’язнення за вбивство власного сина, хоча він цього не робив. Одного дня він отримує докази, що його дитина може бути живою, і тепер його єдина мета — втекти з в’язниці, щоб дізнатися правду.

Проєкт стане черговою екранізацією в межах співпраці Кобена з Netflix. Раніше за його романами на платформі вийшли "Безпека" (2018), "Незнайомець" (2022), а також "Обмани мене раз" (2024), який миттєво очолив глобальні чарти переглядів. На початку цього року з'явився "Сумую за тобою", який теж став хітом, а незабаром вийде "Лише один погляд". Ще одна адаптація, "Run Away", запланована на 2026 рік.

Паралельно Вортінгтон продовжує працювати над франшизою Джеймса Кемерона. Цього року на великі екрани вийде "Аватар 3", а фінальні частини, "Аватар 4" і "Аватар 5", очікуються у 2029 та 2031 роках відповідно.

Netflix поки не оголосив дату прем’єри "Я тебе знайду".

Джерело: Gamesradar