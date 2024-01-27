sonyazhytkova .27 января, 2024 0

Голлівудські зірки знову об'єднують зусилля на популярній стрімінговій платформі. Цей очікуваний проєкт обіцяє приємні сюрпризи для глядачів, адже знаменитий дует вже підготував багато цікавих ідей для своєї творчої співпраці.

Цей визначний тандем, який відзначився оскаром за фільм "Good Will Hunting" (1997), знову об'єднається для реалізації проєкту "Тварини" на платформі Netflix.



За інформацією видання The Hollywood Reporter, Аффлек взявся за режисуру кримінального трилера, в той час як Деймон виступить у головній ролі. Очікується, що зйомки нового фільму під назвою "Тварини Лос-Анджелеса" або "Будь ласка, будьте людьми" можуть розпочатися вже у березні. Кредитується за написання сценарію Коннор МакІнтайр, з покращеннями від Біллі Рея.

За сюжетом майбутньго кримінального трилера мова йде про кандидата в мери та його дружину, які трагічно потрапляють у ситуацію, коли їхнього сина викрадають. З численними ворогами, як політичними, так і іншими, на своєму шляху, чоловік та жінка змушені взяти справи в свої руки, не маючи іншого вибору, щоб врятувати свого хлопчика.

Джерело: Мovieweb