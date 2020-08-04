Анастасия Лях .4 августа, 2020 6

Потоковый гигант в настоящее время ведет переговоры со студией Fox с целью выкупить права на показ детективного триллера «Женщина в окне» с Эми Адамс в главной роли, пишет Deadline.

Напомним, «Женщина в окне» — работа режиссера Джо Райта, являющаяся аллюзией к классическому хичкоковскому триллеру «Окно во двор». Адамс играет женщину-затворницу , страдающую агорафобией, которая не выходит из дома и сидит на таблетках в компании с большим количеством алкоголя. Однажды она наблюдает из окна убийство в соседнем доме. Или же ей кажется, что она видела убийство… Полиция, учитывая историю болезни и обилие принятых лекарств, женщине не верит.