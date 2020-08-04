Потоковый гигант в настоящее время ведет переговоры со студией Fox с целью выкупить права на показ детективного триллера «Женщина в окне» с Эми Адамс в главной роли, пишет Deadline.
Напомним, «Женщина в окне» — работа режиссера Джо Райта, являющаяся аллюзией к классическому хичкоковскому триллеру «Окно во двор». Адамс играет
В фильме также снялись Гари Олдман, Джулианна Мур, Энтони Маки и Дженнифер Джейсон Ли. Премьера неоднократно переносилась. Последний раз релиз, запланированный на май, был отложен на неопределенный срок