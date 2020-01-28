Легендарная голливудская киностудия выставлена на продажу. Как стало известно из американских теленовостей, боссы компании уже провели переговоры с представителями стриминговых платформ Netflix и Apple, которые возглавляют список желающих приобрести
MGM — старейшая голливудская компания, которая была лидером индустрии в
С 2005 года MGM является собственностью Sony Pictures. В ее арсенале такие франшизы, как бондиана, «Рокки», «Робокоп». На ее счету более двухсот оскаровских статуэток. На сегодняшний день компания оценивается в 10 миллиардов долларов.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую