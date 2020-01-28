Анастасия Лях .28 января, 2020 9

Легендарная голливудская киностудия выставлена на продажу. Как стало известно из американских теленовостей, боссы компании уже провели переговоры с представителями стриминговых платформ Netflix и Apple, которые возглавляют список желающих приобрести Metro-Goldwyn-Mayer .

MGM — старейшая голливудская компания, которая была лидером индустрии в 1920–1940 -х годах. Затем, когда закончилась «золотая эра» и рухнула студийная система, студия начала переживать кризис, в итоге приведший к банкротству из-за долгов в размере 4 миллиардов долларов. Однако компании удалось довольно быстро выйти из плачевного состояния.

С 2005 года MGM является собственностью Sony Pictures. В ее арсенале такие франшизы, как бондиана, «Рокки», «Робокоп». На ее счету более двухсот оскаровских статуэток. На сегодняшний день компания оценивается в 10 миллиардов долларов.