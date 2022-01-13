Таня Гончаренко .13 января, 2022 4

Не смотря на то, что "Красное уведомление" было разгромлено критиками, Netflix решли снять ещё две части приключенческого боевика, надеясь приступить к производству в начале 2023 года, - пишет Deadline.

Сценарист и постановщик "Красного уведомления" Роусон Маршалл Тербер уже принялся за написание сценария.

Сами Netflix пока не дают никаких комментариев относительно сюжета, но источники сообщают, что компания намерена создать серию фильмов об ограблениях, напоминающую франшизу "Одиннадцать друзей Оушена".

Предположительно, в продолжении к своим ролям вернутся Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Напомним, критики картину не приняли, а вот зрители очень даже - зрительский рейтинг составялет 92% на Rotten Tomatoes, что сделало "Красное уведомление" самым популярным полнометражным фильмом из библиотеки стриминга Netflix.