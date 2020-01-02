Анастасия Лях .2 января, 2020 9

На фото: Кадр из фильма "Загадочное убийство"

Потоковый сервис опубликовал рейтинг самых востребованных фильмов/ мультфильмов и сериалов из своей библиотеки за 2019 год.

Первое место среди фильмов и анимаций досталось комедийному детективу «Загадочное убийство» с участием Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. В рейтинге сериалов амбициозному «Ведьмаку» не удалось превзойти стабильную популярность ностальгического семейно-фантастического шоу «Очень странные дела».

Полностью списки выглядят таким образом:

Фильмы и мультфильмы

1. «Загадочное убийство»

2. «Замогильная шестерка»

3. «Суперсемейка 2»

4. «Ирландец»

5. «Тройная граница»

6. «Красивый, плохой, злой»

7. «В погоне за Бонни и Клайдом»

8. « Человек-паук : Через вселенные»

9. «Ральф против интернета»

10. «Тайная одержимость»

Сериалы

1. «Очень странные дела»

2. «Ведьмак»

3. «Академия «Амбрелла»

4. «Мертв для меня»

5. «Ты»

6. «Когда они нас увидят»

7. «Невероятное»

8. «Половое воспитание»

9. «13 причин почему»

10. «Воспитывая Диона»