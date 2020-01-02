Потоковый сервис опубликовал рейтинг самых востребованных фильмов/ мультфильмов и сериалов из своей библиотеки за 2019 год.
Первое место среди фильмов и анимаций досталось комедийному детективу «Загадочное убийство» с участием Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. В рейтинге сериалов амбициозному «Ведьмаку» не удалось превзойти стабильную популярность ностальгического
Полностью списки выглядят таким образом:
Фильмы и мультфильмы
1. «Загадочное убийство»
2. «Замогильная шестерка»
3. «Суперсемейка 2»
4. «Ирландец»
5. «Тройная граница»
6. «Красивый, плохой, злой»
7. «В погоне за Бонни и Клайдом»
8. «
9. «Ральф против интернета»
10. «Тайная одержимость»
Сериалы
1. «Очень странные дела»
2. «Ведьмак»
3. «Академия «Амбрелла»
4. «Мертв для меня»
5. «Ты»
6. «Когда они нас увидят»
7. «Невероятное»
8. «Половое воспитание»
9. «13 причин почему»
10. «Воспитывая Диона»
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.