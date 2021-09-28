Анастасия Лях .28 сентября, 2021 1

Потоковый гигант обнародовал рейтинги самых просматриваемых фильмов и сериалов за все время.

Как пишет Deadline, самым хитовым оригинальным фильмом стриминга стал боевик с Крисом Хемсвортом «Эвакуация». Его посмотрели 99 миллионов зрителей, которые потратили на просмотр 231 миллион часов. На втором месте разместилась постапокалиптика с Сандрой Буллок «Птичий короб» (89 миллионов зрителей и 282 миллиона часов), а на третьей позиции — комедийный боевик с Марком Уолбергом «Правосудие Спенсера» (85 миллионов просмотров).

Среди сериалов первенство отошло «Бриджертонам». Костюмное мелодраматическое шоу набрало 82 миллиона просмотров (625 миллионов часов). Вторую строчку рейтинга занял авантюрный «Люпен» с Омаром Си (76 миллионов зрителей), а третью — фэнтезийный «Ведьмак». При этом по количеству часов эти позиции отошли другим проектам: «Бумажному дому» (619 миллионов часов) и «Очень странным делам» (582 миллиона часов).