Комедийный боевик с участием Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот установил новый абсолютный рекорд на платформе Netflix.
Фильм был выложен 12 ноября. За первый уикенд он был просмотрен 148 миллионов часов. Имеется в виду, что
Ранее Netflix обнародовал статистику по другому принципу, считая не часы, а количество просмотров. Просмотром считалось, если пользователь включил фильм или сериал более чем на две минуты. Теперь результаты более объективны, так как считается количество реально просмотренных часов.