Анастасия Лях .18 ноября, 2021 8

Комедийный боевик с участием Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот установил новый абсолютный рекорд на платформе Netflix.

Фильм был выложен 12 ноября. За первый уикенд он был просмотрен 148 миллионов часов. Имеется в виду, что кто-то посмотрел фильм полностью, кто-то просмотрел полчаса и выключил, кому-то хватило нескольких минут, но в общей сложности это составило 148 миллионов часов.

Ранее Netflix обнародовал статистику по другому принципу, считая не часы, а количество просмотров. Просмотром считалось, если пользователь включил фильм или сериал более чем на две минуты. Теперь результаты более объективны, так как считается количество реально просмотренных часов.