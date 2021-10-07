Таня Гончаренко .7 октября, 2021 15

На фото: Кадр из фильма "Неуловимый аромат любви"

Нас ожидают более десяти новинок от Netflix, которые выйдут к новогодним праздникам - пишет Entertainment Weekly.

Опубликованный список выглядит следующим образом:

Фильмы:

1 ноября — "Семья Клаусов".

5 ноября — "Неуловимый аромат любви" (Крепкая любовь, Love Hard)

7 ноября — "Дед Мороз вернулся"

18 ноября — "На месте принцессы 3"

24 ноября — "Мальчик по имени Рождество"

26 ноября — "Замок на Рождество"

2 декабря — "Вечно одинокий"

6 декабря — "Дэвид и эльфы"

16 декабря — "Рождество в Калифорнии 2"

24 декабря — "1000 миль до Рождества"

Сериалы:

17 ноября — "Рождественский поток"

28 ноября — "Эльфы"

Похоже, Netflix, действительно, заботятся о том, чтобы рождественские каникулы прошли максимально тепло и уютно.