Нас ожидают более десяти новинок от Netflix, которые выйдут к новогодним праздникам - пишет Entertainment Weekly.
Опубликованный список выглядит следующим образом:
Фильмы:
- 1 ноября — "Семья Клаусов".
- 5 ноября — "Неуловимый аромат любви" (Крепкая любовь, Love Hard)
- 7 ноября — "Дед Мороз вернулся"
- 18 ноября — "На месте принцессы 3"
- 24 ноября — "Мальчик по имени Рождество"
- 26 ноября — "Замок на Рождество"
- 2 декабря — "Вечно одинокий"
- 6 декабря — "Дэвид и эльфы"
- 16 декабря — "Рождество в Калифорнии 2"
- 24 декабря — "1000 миль до Рождества"
Сериалы:
- 17 ноября — "Рождественский поток"
- 28 ноября — "Эльфы"
Похоже, Netflix, действительно, заботятся о том, чтобы рождественские каникулы прошли максимально тепло и уютно.