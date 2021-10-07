Нас ожидают более десяти новинок от Netflix, которые выйдут к новогодним праздникам - пишет Entertainment Weekly.

Опубликованный список выглядит следующим образом:

Фильмы:

  • 1 ноября — "Семья Клаусов".
  • 5 ноября — "Неуловимый аромат любви" (Крепкая любовь, Love Hard)
  • 7 ноября — "Дед Мороз вернулся"
  • 18 ноября — "На месте принцессы 3"
  • 24 ноября — "Мальчик по имени Рождество"
  • 26 ноября — "Замок на Рождество"
  • 2 декабря — "Вечно одинокий"
  • 6 декабря — "Дэвид и эльфы"
  • 16 декабря — "Рождество в Калифорнии 2"
  • 24 декабря — "1000 миль до Рождества"

Сериалы:

  • 17 ноября — "Рождественский поток"
  • 28 ноября — "Эльфы"

Похоже, Netflix, действительно, заботятся о том, чтобы рождественские каникулы прошли максимально тепло и уютно.