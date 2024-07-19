sonyazhytkova .19 июля, 2024 8

Британська зірка нового покоління Лаура Маркус ("Королева змій") зіграє роль Моллі Гарфілд поряд з Майклом Шенноном, який втілить образ 20-го президента США.

Біографічний серіал створений творцями "Гри престолів" Девідом Беніоффом і Д.Б. Вайсом.

Телешоу "Смерть від блискавки" висвітлює події навколо вбивства президента Джеймса Гарфілда Чарльзом Гіто (Метью Макфадьєн). Гарфілд, який був президентом у 1881 році, став жертвою вбивства того ж року. До того, як стати президентом, він дев'ять разів обирався конгресменом і був обраний сенатором, але відмовився від цієї посади на користь президентського посту.

Серіал заснований на книзі Кендис Міллард "Доля Республіки". Після оголошення проєкту кілька місяців тому до акторського складу приєдналися Нік Офферман, Бетті Гілпін, Брэдлі Уїтфорд та Шей Уігем.

Лаура Маркус нещодавно завершила зйомки у трилері BBC "Пірс", з Дженною Коулман у головній ролі. Серед її попередніх проєктів - "Міс Скарлет і Дюк", де вона грала молоду Елізу Скарлет, і "Погана освіта" з Джеком Уайтголлом.

Джерело: Deadline