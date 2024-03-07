sonyazhytkova .7 марта, 2024 4

Платформа зробила ставку на живу кіноадаптацію "Аватару: Останній захисник", підтвердивши продовження телешоу, щоб доцільно завершити історію подорожі головного героя.

"Аватар повертається!! Сезони 2 та 3 "АВАТАРА: ОСТАННІЙ ЗАХИСНИК" скоро з'являться!", - оголосив Netflix через X/Twitter, зазначивши, що другий і третій сезон закінчить серіал, завершивши історію Аанга.

Базуючись на однойменному анімаційному серіалі, "Аватар: Останній захисник" розгортається у світі, де чотири нації - вода, повітря, земля та вогонь - існують поруч, кожна з них має свої унікальні сили. Сюжет слідує за молодим хлопцем, відомим як Аватар, який має оволодіти усіма чотирма елементами, щоб врятувати світ від війни та протистояти безжалісному ворогові, що намагається його зупинити.

На жаль, критична реакція на перший сезон не виправдала очікувань Netflix, особливо після успіху іншої недавньої живої адаптації "Один шматок". "Аватар: Останній захисник" наразі має рейтинг "поганий" у 59% на Rotten Tomatoes. Критики висловлюють думку, що серіал служить як непоганий вхід до улюбленої франшизи у форматі живого виконання, але зі змінним успіхом передає магію вихідного матеріалу.

Джерело: Мovieweb